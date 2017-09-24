Погода в Туле 25 сентября: облачно и ветрено

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 сентября в регионе ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ветер восточный, северо-восточный — 5−10 м/с. Температура воздуха ночью — от +2 до +7°С, днем — от +13 от +18°С. Атмосферное давление 755−760 мм рт. ст.

Кстати, в нескольких регионах ЦФО синоптики обещают заморозки — в Тверской, Костромской, Ивановской, Владимирской и Московской областях. В нашем регионе заморозков пока не ожидается.