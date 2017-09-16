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Тула присоединилась к «Кроссу нации»

Тула присоединилась к «Кроссу нации»

«Кросс нации», приуроченный ко Всероссийскому дню бега, собрал в Туле более трех тысяч человек.

В Центральном парке Тулы прошло торжественное открытие спортивного праздника. Взрослые участники состязались в разных возрастных категориях - на дистанциях 4 км, школьники с 5 по 11 класс и студенты - на 500 и 1000 км, ученики 1 - 4 классов - на 300 м. 

В этом году ко Всероссийской акции присоединились 85 регионов. В традиционных соревнованиях принимали участие как профессиональные спортсмены, так и любители. 

 

Всероссийский день бега «Кросс-нации» – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату массовых спортивных мероприятий нашей страны. Он проводится ежегодно с 2004 года для популяризации здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом.

сегодня, в 13:08 0
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Место
ТулаЦентральный парк им Белоусова

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