новости
новости
Регистрация
Представители цыганского этноса подозреваются в серии грабежей

Представители цыганского этноса подозреваются в серии грабежей

Безработные мужчины 33-х и 23-х лет подозреваются в совершении трех грабежей в течение короткого промежутка времени.

По предварительным данным, сначала злоумышленники, находясь в одном из сёл в гостях у своего 62-летнего знакомого, забрали у того часы и обручальное кольцо. Предположительно, преступный умысел возник у представителей цыганского этноса после словесной перепалки с потерпевшим. Забрав чужое имущество, мужчины зашли в местный магазин. Там второй подозреваемый открыто похитил денежные средства из кассы, после чего оба злоумышленника скрылись. Третий грабёж мужчины совершили, когда на рейсовом автобусе возвращались в районный центр, сразу после осуществления первых двух противоправных деяний. Оставшись в салоне единственными пассажирами, злоумышленники отобрали у водителя транспортного средства мобильный телефон. 

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Белёвский» в ходе мероприятий по розыску злоумышленников установили их местонахождение и доставили в полицию для разбирательства. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемые проверяются на причастность к другим нарушениям законодательства на территории района.

 

сегодня, в 12:30 −1
Другие статьи по темам
Событие
грабежпреступлениеарест
Место
Белевский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тула присоединилась к «Кроссу нации»
Тула присоединилась к «Кроссу нации»
Электроснабжение в районах Тулы полностью восстановлено
Электроснабжение в районах Тулы полностью восстановлено
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.