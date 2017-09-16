Представители цыганского этноса подозреваются в серии грабежей
Безработные мужчины 33-х и 23-х лет подозреваются в совершении трех грабежей в течение короткого промежутка времени.
По предварительным данным, сначала злоумышленники, находясь в одном из сёл в гостях у своего 62-летнего знакомого, забрали у того часы и обручальное кольцо. Предположительно, преступный умысел возник у представителей цыганского этноса после словесной перепалки с потерпевшим. Забрав чужое имущество, мужчины зашли в местный магазин. Там второй подозреваемый открыто похитил денежные средства из кассы, после чего оба злоумышленника скрылись. Третий грабёж мужчины совершили, когда на рейсовом автобусе возвращались в районный центр, сразу после осуществления первых двух противоправных деяний. Оставшись в салоне единственными пассажирами, злоумышленники отобрали у водителя транспортного средства мобильный телефон.