Представители цыганского этноса подозреваются в серии грабежей

По предварительным данным, сначала злоумышленники, находясь в одном из сёл в гостях у своего 62-летнего знакомого, забрали у того часы и обручальное кольцо. Предположительно, преступный умысел возник у представителей цыганского этноса после словесной перепалки с потерпевшим. Забрав чужое имущество, мужчины зашли в местный магазин. Там второй подозреваемый открыто похитил денежные средства из кассы, после чего оба злоумышленника скрылись. Третий грабёж мужчины совершили, когда на рейсовом автобусе возвращались в районный центр, сразу после осуществления первых двух противоправных деяний. Оставшись в салоне единственными пассажирами, злоумышленники отобрали у водителя транспортного средства мобильный телефон.

Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Белёвский» в ходе мероприятий по розыску злоумышленников установили их местонахождение и доставили в полицию для разбирательства. В отделе МВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемые проверяются на причастность к другим нарушениям законодательства на территории района.