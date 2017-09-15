«Арсенал» обыграл «Динамо» на своем поле: 1:0

Фото ПФК "Арсенал"

Матч окончен: "Арсенал" одерживает победу со счетом 1:0! Поздравляем канониров и всех болельщиков - отличное начало уик-энда!!!

90' На подачу последнего углового "Динамо" даже капитан команды, голкипер Шунин, пришел в чужую штрафную на подачу, но и это не помогло динамовцам.

90' Желтая карточка за задержку времени - получил Комбаров.

90' А у нас последняя замена. Вместо Горана Чаушича на поле выходит Александр Денисов.

90' Арбитр добавил 3 минуты к основному времени матча. Нам бы день простоять, да ночь продержаться...

90' Габулов сорвал аплодисменты: после удара Зотова ловко накрыл мяч.

87' Официальные цифры: 12400 зрителей сегодня на Центральном стадионе!

86' Вторая замена "Арсенала": вместо Джорджевича игру на острие атаки продолжит Федерико Расич.

84' Редкая за последнее время атака канониров, но Александрову не хватает скорости. Шунин первый на мяче.

82' Метров с 25-и наносит удар Бечирай, но мяч сваливается у него с ноги и летит высоко в облака, вызывая смех на трибунах.

80' Терехов получает мяч на левом фланге атаки, но стремясь выполнить подачу в штрафную, скользит и падает, сбивая угловой флажок.

78' Первая замена у "Арсенала"! Вместо Ильи Максимова на поле выходит Сергей Ткачев.

77' А вот теперь атака "Динамо". Темников, войдя в штрафную, наносит плотный удар, который самоотверженно принимает на себя Альварес. Отскочивший мяч нарывает Владимир Габулов.

74' Альварес, завершая свой проход, решается на удар. Мяч летит в сторону ближнего угла ворот и оказывается в руках у Шунина.

74' Шуньич неудачно стремится головой сбросить мяч назад своему вратарю. Получается пас на Джорджевича, который наносит удар, находясь под углом к воротам, а мяч с линии выбивает, успевший вернуться назад Шуньич!

72' Темников нарушает правила на правом фланге обороны, укладывая на газон Альвареса. Тот сам выполнил подачу со стандарта, а Шунин, играя на выходе, оказывается первым на мяче и кулаками выбивает его. Пролетел рыбкой прямо над толпой футболистов у его ворот!

70' Вместо Панченко игру продолжит Вандерсон. Это была последняя замена у "Динамо".

70' Удар по воротам Габулова! Сапета проверил сетку ворот на прочность - к счастью, с внешней стороны. Мяч буквально облизывает перекладину ворот и приземляется на сетку сверху!

68' И еще одна вынужденная замена будет у "Динамо". Панченко покидает поле на носилках - он пострадал от Шевченко. Игоря наказали желтой карточкой.

64' Над полем потянулся дым. Похоже, со стороны гостевой трибуны.

61' И еще один момент у "Арсенала"! Михаил Александров прорвался по правому флангу, после чего классно прострелил вдоль ворот. Идею подхватил Чаушич, сильно пробил с нескольких метров, но попал в перекладину. Эти ворота сегодня играют за своих хозяев!

59' А теперь неприятная вылазка к нашим воротам. Альварес и Габулов играют на грани привоза 11-метрового. Обошлось.

59' Антон Шунин успел вернуться к воротам, поймав мяч после крайне неприятного рикошета. Кто-то из арсенальцев после этого на полном ходу влетел в сетку ворот. Показываем мячу пример!)

57' Терехов попался в ловушку тульских футболистов. Офсайд.

55' Снова повреждения! Обоюдные на этот раз. В жестком стыке пострадали Александров и Сапета. Оба, вроде, пришли в себя.

53' Динамовцы пытаются завладеть инициативой, но канониры уверенно обороняются. В итоге мяч прилетает в руки Габулова с подачи Максима Беляева.

52' Острый проникающий пас в штрафную на ход Александрову отдает Максимов. Шунин своевременно играет на перехвате и, опережая соперника, фиксирует мяч в своих руках.

50' Игру возобновили, еще по три игрока каждой из команд пошли разминаться. У Божовича в рукаве целых три замены, а вот у Калитвинцева - только одна!

49' И еще одна травма. На этот раз пострадал Панченко. Шунин очень далеко выбивает мяч, и он оказывается в ногах у Панченко, который стремился сходу пробить. Но у него на пути встал Боурчану. И динамовец тут же упал, держась за колено... Панченко долго оказывали помощь. Вроде собирается продолжить игру.

48' Козлов не попадает по мячу, а попадает по Альваресу на правом фланге обороны.

46' "Динамо" начали невероятно резво! Сразу с атаки, которая завершилась ударом Зотова сильно выше ворот Габулова.

46' В перерыве у "Динамо" случилась уже вторая замена. Ияне Тиам Кали поле покинул, появится свеженький Александр Зотов. Он знаком болельщикам "Арсенала" - одно время выступал за тульский клуб.

46' Второй тайм. Поехали!

Перерыв. Статистика первого тайма:

Перерыв. Блиц-интервью с футболистами:

Михаил Александров, полузащитник "Арсенала":

- Мы знаем, насколько эта игра важна для нас. И, в принципе как и в каждом мачте, старались с первых минут начать сильно. Что и доказали первые 45 минут, которые мы уже провели на поле.

Антон Соснин, полузащитник "Динамо":

- Я бы не сказал, что "Арсенал" доминирует в этом матче. Да, мы пропустили гол со стандарта. Но у нас и перед голом, и после были моменты, но мы, к сожалению, в них не забили. Во втором тайме надо реализовать моменты, которые у нас, наверное, будут. Сравняем счет, а там и выиграем. Главное - создавать моменты и забивать.

Перерыв. Оперативный фоторепортаж с первого тайма от ПФК "Арсенал":

Перерыв. Роскошная по темпу и накалу страстей игра! И счет приятный для болельщиков "Арсенала" - 1:0. Два главных героя этого тайма - Виктор Альварес, который продемонстрировал роскошный сейв в воротах вместо Габулова, а также Максим Беляев - автор единственного гола. Уже очень ждем второй тайм!

45' Подача углового, Габулов свыносит мяч из штрафной "Арсенала" и... свисток! Первый тайм окончен.

45' ОПАСНО! Соснин сейчас едва не поразил ворота Габулова. К счастью, мяч пролетел чуть в сторону от ворот. Уловой...

45' Судья добавил одну минуту к основному времени тайма.

44' Еще одна желтая карточка - снова у динамовцев. Сергей Терехов получил горчичник за разговоры и недисциплинированное поведение - слишком яро выражал несогласие с действиями арбитра.

42' Сунзу, вроде, готов продолжить игру. А вот Рыкова поменяли: на поле вместо него выходит Тони Шуньич. У Владимира после столкновения с Сунзу сильно заплыл глаз.

41' МОМЕНТ у "АРСЕНАЛА"! Джорджевич рядом со штрафной "Динамо" принимает мяч после передачи из глубины и наносит опаснейший удар! Шунин в броске добирается до мяча и не позволяет ему влететь в дальний угол ворот! Теперь чудо на стороне "Динамо" - именно оно спасает сейчас гостей от второго гола.

38' Головами столкнулись Рыков и Сунзу в штрафной "Динамо" в момент единоборства за верховой мяч. Матч ненадолго приостановлен... Сунзу достается раз за разом: он уже играет в огромной дырой в майке прямо на груди. Кто-то прихватил "сувенир"...)

36' Трибуны гремят "Тула, Тула". Динамовцев и не слышно даже... Хотя гостевой сектор вовсе не пустует.

33' Ошибка "Арсенала" - и мы снова были на волосок от гола! Наши оружейники очень хотят пару-тройку инфарктов на трибунах. Беляев в своей штрафной не может выбить головой мяч, направляя его прямо на Темникова. Тот наносил такой удар метров с 12, что, казалось, - все, сравняют... Но мяч каким-то чудом пролетел мимо. Везение, чистое везение!

29' А вот и удар по воротам "Арсенала" - мяч, посланный Панченко, прилетел точно в руки Габулову.

27' Комбаров смещается с правого фланга к линии штрафной и наносит удар, но в ближний угол не попадает.

26' А теперь вот и Шевченко досталось в игровом эпизоде. Он вместе с Козловым вступил в верховое единоборство, но динамовец выпрыгнул повыше и, кажется, использовал Игоря в качестве трамплина. Хорошо шею не свернул...

24' А вот динамовцам не так повезло. Антон Соснин неудачно "подсек" Михаила Александрова, за что получил желтую карточку. Первый горчичник в игре!

21' Альварес хорошо приложился стопой бутсы к ноге Темникова. Вилков ограничивается устным предупреждением.

19' Пятый угловой в исполнении наших футболистов. Теперь Шунин удачно играет на выходе, а все защитники опекали дружно Беляева. А ведь у нас ещё Сунзу есть!

17' Беляев блестяще подключился к атаке "Арсенала". Александров подавал с углового, а Максим головой перебросил Шунина. Мяч элегантно влетел в ворота "Динамо". Урррраааааа!!!!!

17' ГООООЛ!!!! 1:0!!!! МАКСИМ БЕЛЯЕВ!!!!

16' "Динамо" в атаке, завершать которую, по задумке футболистов, должен был Панченко. Но ему пришлось бить не из самого удобного положения, и момента не получилось - попал в ногу кому-то из наших.

12' Мамочки родные, что же творится!!! Сейчас у "Динамо" был, кажется, 200%-ный шанс забить даже не один, а два гола! Габулов неудачно сыграл на выходе, и москвичи не преминули этим воспользоваться. И сменились бы сейчас нули на табло, если бы не АЛЬВАРЕСи сами ворота! Сначала Бечирай попал в штангу, а потом - в испанского футболиста, который мужественно отразил атаку динамовцев. После этого эпизода его полкоманды бросилась обнимать... Мы тоже обняли. Мысленно.

10' И действительно - недолгое затишье! Игорь Шевченко нанес удар по воротам "Динамо". Но Шунин на месте - в прыжке добрался до мяча и перевел на угловой.

7' Игра немного успокоилась - командам нужна передышка. Надеемся, она будет недолгой.

5' Не можешь ты - смогут другие! Едва сейчас не получили гол. Панченко завершал атаку москвичей с угла вратарской. Два "но": 1) динамовец был в офсайде, 2) он попал в сетку, но только с внешней стороны. Пока только напугал...

5' Шевченко отдает острый проникающий пас в штрафную на Чаушича, тот отдает в центр, но никто из наших футболистов не успевает нанести удар. А жаль - позиция была бы убойной!

4' Виктор Альварес устремился в прорыв по левому флангу, но Козлов играет в подкате и выбивает мяч.

2' Комбаров остро подключился в атаку и его опасную подачу в штрафную с трудом прервали игроки "Динамо".

1' Игра началась невероятно бодро! Атаки, контратаки - ни единой паузы!

1' Канониры разыграли мяч в центре поля. Сделал это Лука Джорджевич.

1' Стартовый свисток прозвучал! Вперед, за Тулу!!!

0' Команды уже появились на поле. Ура, скоро начинаем!

0' Настроение перед игрой от фотографов ПФК "Арсенал". Радуга!

0' Стартовые составы и скамейки запасных:

0' Наш главный тренер Миодраг Божович о грядущем матче:

- Предстоит сложная игра. Нужно показывать тот хороший футбол, что мы демонстрировали на выезде в последних матчах. Никаких реваншистских настроений у меня нет, с «Динамо» у меня остались тёплые отношения. Но сегодня нужно показать свой лучший футбол, чтобы выиграть.

Для Божовича, кстати, сегодняшний матч - это очередная игра со своим бывшим клубом. Уже были "Амкар", "Локомотив" и "Ростов". Теперь вот и "Динамо". Божович очень любит Россию)

0' Кто в какой форме сегодня сыграет? Наши — в красном!

0' История взаимоотношений сегодняшних соперников непродолжительная. Первый раз с «Динамо» туляки играли в сезоне 2014−2015, когда впервые пробились в Премьер-лигу. Увы, в том матче проиграли 1:2, но зато забили свой первый гол в РФПЛ! В матче второго круга «Арсенал» Дмитрия Аленичева был близок к реваншу. После голов Евгения Осипова и Анри Хагуша канониры дважды вели в счете, при этом хозяева большую часть второго тайма играли в меньшинстве. Кстати, ворота хозяев защищал нынешний капитан канониров Владимир Габулов. И все же «Динамо», которое возглавлял нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов, сумело отыграться — 2:2.

0' Формально «Динамо» в этом сезоне можно называть «новичком» Премьер-лиги — прошлый футбольный год команда провела в ФНЛ. Но максимально быстро вернулась в строй, и уже доказала, что не зря. Ничьи со «Спартаком» и «Зенитом», победы над «Анжи» и «Амкаром» — неплохое начало. У «Арсенала» сейчас тоже игра складывается — ттт, чтобы не сглазить. Надеемся на интересный матч!

0' Добрый вечер, уважаемые любители футбола и болельщики тульского «Арсенала»! Канониры и москвичи из «Динамо» сегодня открывают 10-й тур РФПЛ. Матч начинается в 19.30. Если вы по каким-то причинам не смогли пойти на стадион, присоединяйтесь к нашей трансляции! Будем болеть за «Арсенал» вместе!