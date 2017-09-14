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Хоккеисты из Новомосковска сыграли перед Владимиром Путиным
Фото kremlin.ru.

Хоккеисты из Новомосковска сыграли перед Владимиром Путиным

Наша команда уверенно обыграла соперника из Сергиева Посада со счетом 9:0.

13 сентября в Сочи в образовательном центре «Сириус» на ледовой арене «Шайба» хоккеисты из новомосковской «Виктории» 2003 года рождения сыграли с соперниками из Сергиева Посада. Противостояние уверенно завершилось со счетом 9:0 в пользу наших ребят.

За игрой мальчишек с трибун наблюдали Президент РФ Владимир Путин и легенды мирового хоккея — участники суперсерии «СССР и Канады» 1972 года Владислав Третьяк, Александр Якушев, Вячеслав Фетисов.

После финальной сирены глава государства вышел на лед, чтобы поздравить победителей и ободрить проигравших.

Интересно, что юные хоккеисты не знали о присутствии Президента на трибуне.

- Ребята, во-первых, мы вас всех поздравляем с игрой: и тех, кто выиграл, и тех, кто проиграл — не важно. Мы сюда сегодня привезли выдающихся игроков в истории хоккея, людей, которые сделали для развития хоккея очень много: это советские и канадские хоккеисты, которые сыграли выдающуюся серию в 1972 году. Она толкнула развитие хоккея, благодаря этой серии вырос интерес к хоккею в мире, — отметил Владимир Путин.

Каждый месяц в «Сириус» приглашают по 150 юных хоккеистов. В сентябре воспитанниками образовательного центра посчастливилось стать ребятам из новомосковской «Виктории». Этот вид спорта сейчас очень активно развивается в городе.

Мальчишки впервые принимают участие в Открытом первенстве Московской области по хоккею.

- Вы бы видели глаза ребят, когда Президент вышел на лед! Для мальчишек это стало полной неожиданностью. Конечно, они до сих пор находятся под впечатлением, — рассказывает генеральный директор ХК «Виктория» Юрий Владимирович Кузнецов. — Очень почетно, что Владимир Путин посетил нашу игру! Я думаю, что это будет серьезным стимулом для ребят заниматься хоккеем.

Отметим, что в «Сириусе» для ребят разрабатывают оригинальные программы тренировок, которыми они могут пользоваться потом и на своих домашних площадках.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:52 +2
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