новости
новости
Регистрация
Администрация Щекино рассказала, как жителям избавиться от «озера надежды»

Администрация Щекино рассказала, как жителям избавиться от «озера надежды»

По мнению жителей, причина регулярных подтоплений в том, что во время ремонта в этом месте закопали водосток.

В администрации Щекинского района прокомментировали ситуацию  с подтоплением территории многоквартирного дома №5 по ул.Молодежная. С жалобой на «озеро надежды» в редакцию обратились жители дома
 
Корреспонденту Myslo пояснили, что в прошлом году на улице Молодежная АО «ЩЖКХ» проводились работы по замене изношенных коммуникаций, после чего подрядчик восстановил нарушенные элементы благоустройства.
 
«Работы по замене коммуникаций не влияют на ситуацию с подтоплением территории многоквартирного дома №5 по ул.Молодежная г. Щекино. Подтопление двора происходит в связи отсутствием ливневой канализации, и сток дождевой воды осуществляется по естественному уклону в сторону первого подъезда дома», – пояснили в администрации района.
 
Управляющая компания, обслуживающая данный дом, обязана обеспечивать надлежащую эксплуатацию многоквартирного дома, в том числе и беспрепятственный проход жителей к дому. При подтоплении двора УК проводит откачку воды.
 
Полностью же исправить ситуацию можно только подняв дорожное полотно,
сделать это можно тремя способами:
  • силами управляющей компании ООО «ЩКТО» за счет средств, собираемых по статье «Содержание жилья» на основании решения общего собрания собственников помещений дома и при условии наличия собранных средств;
  • в рамках проекта «Народный бюджет», который финансируется за счет средств областного бюджета с  софинансированием  населения и местного бюджета. Подробная информация о  проекте  «Народный бюджет», условиях участия в нем и подачи заявки  размещается  на сайте «Открытый регион-71»;
  • в рамках проекта «Формирование современной городской среды». По данному вопросу жители должны обратиться в комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района (г.Щекино, ул. Шахтерская, д.11, каб.33, тел.5-78-64).
Жителям МКД №5 по ул.Молодежная неоднократно давались рекомендации по проведению ремонта придомовой территории, возможности изменения границ земельного участка, выделенного под МКД, степени благоустройства двора.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:55 +2
Другие статьи по темам
Место
ЩекиноТульская область
Прочее
подтопление дворауправляющие компанииблагоустройство

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове мотоциклист устроил ДТП
В Суворове мотоциклист устроил ДТП
Хоккеисты из Новомосковска сыграли перед Владимиром Путиным
Хоккеисты из Новомосковска сыграли перед Владимиром Путиным
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.