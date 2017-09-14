Администрация Щекино рассказала, как жителям избавиться от «озера надежды»

По мнению жителей, причина регулярных подтоплений в том, что во время ремонта в этом месте закопали водосток.

Корреспонденту Myslo пояснили, что в прошлом году на улице Молодежная АО «ЩЖКХ» проводились работы по замене изношенных коммуникаций, после чего подрядчик восстановил нарушенные элементы благоустройства.

«Работы по замене коммуникаций не влияют на ситуацию с подтоплением территории многоквартирного дома №5 по ул.Молодежная г. Щекино. Подтопление двора происходит в связи отсутствием ливневой канализации, и сток дождевой воды осуществляется по естественному уклону в сторону первого подъезда дома», – пояснили в администрации района.

Управляющая компания, обслуживающая данный дом, обязана обеспечивать надлежащую эксплуатацию многоквартирного дома, в том числе и беспрепятственный проход жителей к дому. При подтоплении двора УК проводит откачку воды.

Полностью же исправить ситуацию можно только подняв дорожное полотно,

сделать это можно тремя способами:

силами управляющей компании ООО «ЩКТО» за счет средств, собираемых по статье «Содержание жилья» на основании решения общего собрания собственников помещений дома и при условии наличия собранных средств;

в рамках проекта «Народный бюджет», который финансируется за счет средств областного бюджета с софинансированием населения и местного бюджета. Подробная информация о проекте «Народный бюджет», условиях участия в нем и подачи заявки размещается на сайте «Открытый регион-71»;

в рамках проекта «Формирование современной городской среды». По данному вопросу жители должны обратиться в комитет по вопросам жизнеобеспечения, строительства и дорожно-транспортному хозяйству администрации Щекинского района (г.Щекино, ул. Шахтерская, д.11, каб.33, тел.5-78-64).

Жителям МКД №5 по ул.Молодежная неоднократно давались рекомендации по проведению ремонта придомовой территории, возможности изменения границ земельного участка, выделенного под МКД, степени благоустройства двора.