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Туляк задушил свою мать электрическим шнуром
Фото: tirasadmin.org

Туляк задушил свою мать электрическим шнуром

Ближайшие 11 лет он проведет в колонии строгого режима.

Центральный районный суд Тулы признал виновным ранее судимого 33-летнего местного жителя в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Вечером 12 июня этого года подсудимый вместе со своей матерью распивал спиртные напитки у нее дома. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина руками ударил женщину по лицу и голове. От сильных ударов она упала на пол. Тогда обвиняемый взял электрический шнур, обмотал его вокруг шей матери и задушил ее.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:49 +1
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