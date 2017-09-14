Туляк задушил свою мать электрическим шнуром

Фото: tirasadmin.org

Центральный районный суд Тулы признал виновным ранее судимого 33-летнего местного жителя в убийстве, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Вечером 12 июня этого года подсудимый вместе со своей матерью распивал спиртные напитки у нее дома. Между ними вспыхнула ссора. Мужчина руками ударил женщину по лицу и голове. От сильных ударов она упала на пол. Тогда обвиняемый взял электрический шнур, обмотал его вокруг шей матери и задушил ее.

Суд приговорил мужчину к 11 годам лишения свободы. Их он проведет в колонии строгого режима.