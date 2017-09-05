Молодёжная сборная России в Туле обыграла команду из Гибралтара со счётом 3:0

На стадионе «Арсенал» завершилась встреча молодежной сборной России с футболистами из Гибралтара в рамках отборочного турнира Чемпионата Европы-2019 U-21.

На последней минуте первого тайма российским футболистам удалось открыть счёт – от дальней штанги гол в ворота гостей головой забил полузащитник московского «Спартака» Александр Зуев.

Во втором тайме укрепил счёт полузащитник сборной России Аяз Гулиев. Со штрафной линии он ударил по воротам – мяч отскочил от перекладины и угодил в ворота. На предпоследней минуте с семи метров метко пробил нападающий национальной сборной Фёдор Чалов.