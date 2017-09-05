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Как тулякам безопасно получить займы через интернет

Как тулякам безопасно получить займы через интернет

Об основных правилах оформления онлайн-займов рассказали специалисты Банка России.

С ситуацией, когда деньги требуются на неотложные нужды (проблемы со здоровьем, ремонт автомобиля), сталкивался каждый. На получение кредита может уйти несколько дней. Тут могут выручить займы, предоставляемые микрофинансовыми организациями (МФО).

Сегодня растет и популярность онлайн-займов, которые можно получить, не выходя из дома. Причем решение об одобрении заявки принимается в течение часа или быстрее. Для получения онлайн-займа достаточно заполнить анкету на сайте компании, указав свои паспортные данные. Выбрав кредитную организацию, важно убедиться, что компания числится в государственном реестре: он размещен на официальном сайте Банка России.

Руководитель тульского отделения Банка России Дмитрий Новиков советует тулякам проявить бдительность, иначе вместо решения одной финансовой проблемы есть шанс получить другие, более серьёзные:

Под МФО часто маскируются мошенники – они создают сайты, копирующие страницы крупных компаний, используют элементы фирменного стиля, похожие цвета.

Адрес мошеннического сайта может отличаться от настоящего всего одной буквой. Вовремя заметить это различие может далеко не каждый. Риски связаны, в первую очередь, с персональными данными.

Аферисты узнают из заявки паспортные данные заемщика, отказывают ему в получении займа, а заполненную анкету передают в настоящую микрофинансовую организацию, изменив номер счета. В большинстве случаев заявку одобряют и перечисляют деньги на счета злоумышленников.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:22 +1
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