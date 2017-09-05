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Ремонт железнодорожных путей в Тульской области завершится к началу октября

Ремонт железнодорожных путей в Тульской области завершится к началу октября

Всего к концу летней ремонтной кампании будет заменено более 17 километров рельсов.

Стартовал завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры Тульского региона Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба организации.

На участке «Присады – Дедилово» железнодорожники провели капитальный ремонт 2,2 км пути, уложили восемь новых стрелочных переводов на железобетонном основании. К началу октября будет заменено еще 16,3 км рельсов.

С помощью специальной железнодорожной техники будет дополнительно выправлено, закреплено и засыпано щебнем более 334 км железнодорожного полотна и 130 стрелочных переводов.

На Московской железной дороге летним путевым работам уделяется особое внимание. Ремонт проводится в период «технологических окон», разработанных с минимальными корректировками графиков движения пригородных и пассажирских поездов.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:39 +1
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