В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Тамбовом»

Фото из архива Myslo.

В 1/16 финала Кубка России «Арсенал» встретится на выезде с «Тамбовом». Жеребьевка состоялась в офисе РФПЛ. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.

«Тамбов» идет в группе лидеров первенства ФНЛ, команда главного тренера Андрея Талалаева занимает 5-е место.

В рядах красно-синих есть бывшие игроки «Арсенала» — Младен Кашчелан, Владислав Рыжков и Александр Горбатюк.

В сезоне-2015/16 «Арсенал» Виктора Булатова проиграл в гостях «Тамбову» матч 1/32 финала Кубка страны — 0:1.

Матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 20 и 21 сентября.

результаты жеребьевки

«Динамо-Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)

«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)

«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа» (Уфа)

«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)

«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва)

«Тамбов» (Тамбов) — «Арсенал» (Тула)

«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь)

«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва)

«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва)

«Оренбург» (Оренбург) — «Рубин» (Казань)

«Томь» (Томск) — «Краснодар» (Краснодар)

«Тюмень» (Тюмень) — «Тосно» (Ленинградская область)

«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный)

«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала)

«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Динамо» (Москва)