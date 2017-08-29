В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Тамбовом»
Таковы результаты жеребьевки.
В 1/16 финала Кубка России «Арсенал» встретится на выезде с «Тамбовом». Жеребьевка состоялась в офисе РФПЛ. Об этом сообщает пресс-служба оружейников.
«Тамбов» идет в группе лидеров первенства ФНЛ, команда главного тренера Андрея Талалаева занимает 5-е место.
В рядах красно-синих есть бывшие игроки «Арсенала» — Младен Кашчелан, Владислав Рыжков и Александр Горбатюк.
В сезоне-2015/16 «Арсенал» Виктора Булатова проиграл в гостях «Тамбову» матч 1/32 финала Кубка страны — 0:1.
Матчи 1/16 финала Кубка России состоятся 20 и 21 сентября.
«Динамо-Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург) — «Зенит» (Санкт-Петербург)
«Арарат» (Москва) — «СКА-Хабаровск» (Хабаровск)
«Олимпиец» (Нижний Новгород) — «Уфа» (Уфа)
«Шинник» (Ярославль) — «Урал» (Екатеринбург)
«Авангард» (Курск) — ЦСКА (Москва)
«Тамбов» (Тамбов) — «Арсенал» (Тула)
«Волгарь» (Астрахань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)
«Факел» (Воронеж) — «Амкар» (Пермь)
«Кубань» (Краснодар) — «Спартак» (Москва)
«Крылья Советов» (Самара) — «Локомотив» (Москва)
«Оренбург» (Оренбург) — «Рубин» (Казань)
«Томь» (Томск) — «Краснодар» (Краснодар)
«Тюмень» (Тюмень) — «Тосно» (Ленинградская область)
«Енисей» (Красноярск) — «Ахмат» (Грозный)
«Луч-Энергия» (Владивосток) — «Анжи» (Махачкала)
«Спартак-Нальчик» (Нальчик) — «Динамо» (Москва)