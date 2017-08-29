Фото предоставлено участниками.
Туляки привезли пять медалей с соревнований по спортивному ориентированию
В нашей копилке три золота и две бронзы.
С 24 по 28 августа в Воронеже прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. От тульской СШ «Юность» в соревнованиях приняли участие восемь спортсменов.
Анна Сафронова завоевала два золота и одну бронзу, Сергей Рогов добыл золотую медаль, Алиса Сазонова — бронзовую.
Поздравляем наших спортсменов и тренеров — Тамару Дмитриевну Овсянникову и Вадима Владимировича Порхун!
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