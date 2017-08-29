новости
новости
Регистрация
Туляки привезли пять медалей с соревнований по спортивному ориентированию
Фото предоставлено участниками.

Туляки привезли пять медалей с соревнований по спортивному ориентированию

В нашей копилке три золота и две бронзы.

С 24 по 28 августа в Воронеже прошли Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию. От тульской СШ «Юность» в соревнованиях приняли участие восемь спортсменов.
 
Анна Сафронова завоевала два золота и одну бронзу, Сергей Рогов добыл золотую медаль, Алиса Сазонова — бронзовую.
 
 
Поздравляем наших спортсменов и тренеров — Тамару Дмитриевну Овсянникову и Вадима Владимировича Порхун!
 
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:32 +5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
спортивное ориентирование

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле на улице Кутузова столкнулись «Шевроле» и «Опель»
В Туле на улице Кутузова столкнулись «Шевроле» и «Опель»
В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Тамбовом»
В 1/16 Кубка России «Арсенал» сыграет с «Тамбовом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.