новости
новости
Регистрация
На тульском велотреке завершился областной чемпионат по велоспорту
Фото пресс-службы администрации Тулы.

На тульском велотреке завершился областной чемпионат по велоспорту

В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена.

На тульском велотреке завершился областной чемпионат по велоспорту. Были разыграны награды в гите с места и с ходу, спринте и групповых гонках с выбыванием. В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена, в том числе гости из Белоруссии.

Победителями соревнований стали учащиеся СШОР «Велосипедный спорт»: Миронова Евгения (гит 1 круг с/х, гит 1 круг с/м), Карасев Данил (гит 500 м. с/х, гит 500 м. с/м, спринт), Петухов Денис (гит 1 круг с/х, гит 1 круг с/м, спринт), Бобракова Ксения (гит 500 м. с/м, спринт, групповая гонка), Степанова Валерия (спринт), Меденец Богдан (групповая гонка), Кузнецов Максим (групповая гонка).

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:40 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
велоспортсоревнованиявелогонщики

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На М-2 «Крым» в ДТП пострадали два человека
На М-2 «Крым» в ДТП пострадали два человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.