Фото пресс-службы администрации Тулы.

На тульском велотреке завершился областной чемпионат по велоспорту. Были разыграны награды в гите с места и с ходу, спринте и групповых гонках с выбыванием. В соревнованиях приняли участие 102 спортсмена, в том числе гости из Белоруссии.

Победителями соревнований стали учащиеся СШОР «Велосипедный спорт»: Миронова Евгения (гит 1 круг с/х, гит 1 круг с/м), Карасев Данил (гит 500 м. с/х, гит 500 м. с/м, спринт), Петухов Денис (гит 1 круг с/х, гит 1 круг с/м, спринт), Бобракова Ксения (гит 500 м. с/м, спринт, групповая гонка), Степанова Валерия (спринт), Меденец Богдан (групповая гонка), Кузнецов Максим (групповая гонка).