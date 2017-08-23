На М-2 «Крым» в ДТП пострадали два человека

Фото УГИБДД по Тульской области.

22 августа в 14.35 на 246 км автодороги М-2 «Крым» произошло ДТП. Водитель автомобиля «Хонда Цивик», 55-летняя женщина, выезжая с второстепенной дороги столкнулась с двигающимся по главной дороге «Дэу Нексией», под управлением 42-летнего мужчины.

В аварии пострадали два человека: водителя «Дэу» госпитализировали, 43-летний пассажир после оказания помощи был отпущен домой.