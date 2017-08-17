новости
новости
Регистрация
В России назван самый «нервный» регион
Фото: techno.bigmir.net

В России назван самый «нервный» регион

Служба исследований Headhunter провела опрос среди 11 545 российских работников в разных регионах страны.

Специалисты Headhunter провели исследование и выяснили, что заставляет российских работников компаний и предприятий испытывать стресс и как с ним борются в различных регионах страны.

По выводам экспертов, наиболее подвержены нервному напряжению работники в возрасте 25-45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и более возрастные (старше 45 лет) эмоционально гораздо устойчивее и к проблемам на работе относятся проще.

Так называемые зоны риска также можно выявить и в профессиональных срезах. Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием, сферами «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны». Наименее подвержены стрессу оказались представители сферы «рабочий персонал», работники спортивной и фитнес-индустрии, молодые специалисты, представители сферы безопасности и добычи сырья.

По результатам исследования эксперты составили рейтинг регионов, где люди больше всего нервничают на работе. Первой в списке самых нервных оказалась Орловская область. На втором месте — Ярославская область, замыкает тройку лидеров Тамбовская область.

По версии специалистов, самыми спокойными регионами стали Кемеровская, Тюменская и Липецкая области.

Тульская область занимает в списке самых напряженных регионов 31-ю строчку из 51.

Главными причинами душевного дисбаланса наши земляки назвали слишком большой объем работы (46%), собственное недовольство уровнем выполненных задач (44%), несоблюдение сроков (33%), слишком быстрый темп работы (31%) и ссоры с коллегами (33%). Несомненно, все эти факторы ведут к эмоциональному перенапряжению, истощению и, как следствие, — к стрессу.

Снять напряжение работникам тульских компаний в большинстве случаев помогает хобби — 41% опрошенных восстанавливает силы, погружаясь в любимое дело. 44% респондентов стараются обрести душевное спокойствие, общаясь с друзьями. Задушевные беседы с коллегами ведут 14%.

Опрос

С какими стрессовыми ситуациями вы сталкиваетесь на рабочем месте?

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:51 +3
Другие статьи по темам
Событие
Исследование Headhunterфакторы стресса
Место
РоссияТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Алексине мать осудили за смерть собственного ребенка
В Алексине мать осудили за смерть собственного ребенка
«Арсенал» не будет платить штрафы за неправильный выход из автобуса
«Арсенал» не будет платить штрафы за неправильный выход из автобуса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.