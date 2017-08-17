В России назван самый «нервный» регион

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Специалисты Headhunter провели исследование и выяснили, что заставляет российских работников компаний и предприятий испытывать стресс и как с ним борются в различных регионах страны.

По выводам экспертов, наиболее подвержены нервному напряжению работники в возрасте 25-45 лет. При этом молодые специалисты до 25 лет и более возрастные (старше 45 лет) эмоционально гораздо устойчивее и к проблемам на работе относятся проще.

Так называемые зоны риска также можно выявить и в профессиональных срезах. Самыми неспокойными оказались профессии, связанные со страхованием, сферами «Консультирование», «Закупки», «Управление персоналом», «Туризм, гостиницы, рестораны». Наименее подвержены стрессу оказались представители сферы «рабочий персонал», работники спортивной и фитнес-индустрии, молодые специалисты, представители сферы безопасности и добычи сырья.

По результатам исследования эксперты составили рейтинг регионов, где люди больше всего нервничают на работе. Первой в списке самых нервных оказалась Орловская область. На втором месте — Ярославская область, замыкает тройку лидеров Тамбовская область.

По версии специалистов, самыми спокойными регионами стали Кемеровская, Тюменская и Липецкая области.

Тульская область занимает в списке самых напряженных регионов 31-ю строчку из 51.

Главными причинами душевного дисбаланса наши земляки назвали слишком большой объем работы (46%), собственное недовольство уровнем выполненных задач (44%), несоблюдение сроков (33%), слишком быстрый темп работы (31%) и ссоры с коллегами (33%). Несомненно, все эти факторы ведут к эмоциональному перенапряжению, истощению и, как следствие, — к стрессу.

Снять напряжение работникам тульских компаний в большинстве случаев помогает хобби — 41% опрошенных восстанавливает силы, погружаясь в любимое дело. 44% респондентов стараются обрести душевное спокойствие, общаясь с друзьями. Задушевные беседы с коллегами ведут 14%.

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