«Спартак» хочет купить «арсенальца» Максима Беляева

14 августа на матче 6-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уралом» присутствовали Сергей Родионов, гендиректор московского «Спартака», и селекционер Александр Аверьянов.

Как пишет «СЭ», представители красно-белых приехали в Тулу по просьбе Массимо Карреры, чтобы вживую просмотреть одного из игроков тульской команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на стадионе «Открытие Арена».

Напомним, в ней туляки уступили «Спартаку» со счетом 0:2.

Речь идет о защитнике Максиме Беляеве.

25-летний футболист является воспитанником «Локомотива». Также он выступал за брянское «Динамо», владимирское «Торпедо», «Ростов» и «Шинник». В составе «Арсенала» Беляев — с 2016 года.

В минувшем сезоне на его счету один гол в 30 матчах во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник пять раз появлялся на поле.