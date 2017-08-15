«Спартак» хочет купить «арсенальца» Максима Беляева
Защитник канониров приглянулся тренерскому штабу красно-белых на встрече «Арсенала» со «Спартаком» в Москве.
14 августа на матче 6-го тура чемпионата России между «Арсеналом» и «Уралом» присутствовали Сергей Родионов, гендиректор московского «Спартака», и селекционер Александр Аверьянов.
Как пишет «СЭ», представители красно-белых приехали в Тулу по просьбе Массимо Карреры, чтобы вживую просмотреть одного из игроков тульской команды, который понравился тренерскому штабу во время недавней встречи на стадионе «Открытие Арена».
Напомним, в ней туляки уступили «Спартаку» со счетом 0:2.
Речь идет о защитнике Максиме Беляеве.
25-летний футболист является воспитанником «Локомотива». Также он выступал за брянское «Динамо», владимирское «Торпедо», «Ростов» и «Шинник». В составе «Арсенала» Беляев — с 2016 года.
В минувшем сезоне на его счету один гол в 30 матчах во всех турнирах. В нынешнем розыгрыше чемпионата России защитник пять раз появлялся на поле.