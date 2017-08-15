Туляк придумал, как сэкономить электричество на ОДН в 7 раз

Андрей Старков предложил способ экономии электроэнергии на общедомовые нужды и будет бороться за правительственный грант.

Сотрудник «ТНС энерго Тула» Андрей Старков стал участником конкурса молодежных инициатив, который проводит министерство молодежной политики Тульской области.

Андрей Старков рассчитал 7-кратную экономию потребления электроэнергии, если в подъездах заменить светильники на энергосберегающие с оптико-акустическими датчиками.

Теперь молодой специалист будет бороться за грант правительства Тульской области, чтобы наглядно на примере одного дома показать внушительный эффект от «умных лампочек».

Андрей Старков работает в компании три года. 26-летний юрист не раз сталкивался с обращениями жителей по вопросам потребления электроэнергии на общедомовые нужды и всерьез задумался о техническом решении этой проблемы.

– Уникальность проекта ещё и в том, что начать его реализацию можно сразу после прочтения — идея проста, доступна и легко воплощается в жизнь. После изучения рынка электрооборудования я пришел к выводу, что и на смену датчикам движения, которые начали сейчас появляться в некоторых домах, уже пришли более эффективные разработки. Важно, чтобы дом сразу перешел на единообразные светильники и начался замер показаний, – отмечает Андрей Старков.