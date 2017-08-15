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В полуфабрикатах тульской «Ленты» нашли опасную бактерию
Фото: germes-nn.com

В полуфабрикатах тульской «Ленты» нашли опасную бактерию

Супермаркет оштрафован на 430 000 рублей.

Россельхознадзор проверил производство и хранение мясной продукции в тульском супермаркете «Лента» в ТРЦ «Макси» на соблюдение требований безопасности.

В ходе проверки эксперты нашли ряд серьезных нарушений. На предприятии не была разработана технология приготовления полуфабрикатов из мяса свинины и птицы, в цехе по переработке мясосырья царила антисанитария, грязь попадала прямо в полуфабрикаты в процессе приготовления.

Мясная продукция не была промаркирована в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза. Пищевая продукция хранилась вместе с непищевой.

В пробе пищевой продукции обнаружена палочковая  бактерия Listeria monocytogenes, вызывающая опасное заболевание – листериоз.

За выявленные нарушения супермаркет оштрафован на 430 000 рублей. Также выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также о введении режима усиленного лабораторного контроля.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:19 +1
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