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Тулячка Дарья Елизарова выступит на Всемирной Универсиаде по спортивной гимнастике

Тулячка Дарья Елизарова выступит на Всемирной Универсиаде по спортивной гимнастике

Соревнования пройдут с 19 по 29 августа в тайваньском Тайбэе.

Воспитанница тульской спортшколы олимпийского резерва «Спортивная гимнастика» Дарья Елизарова будет выступать в составе сборной команды России на XXIX Всемирной летней Универсиаде. Она пройдёт с 19 по 29 августа в Тайбэе – столице и крупнейшим городе Тайваня.

Дарья Елизарова родилась и выросла в Туле. Тренировалась у Е. В. Гайдеровой и О. С. Барановой. Некоторое время выступала за сборную Узбекистана. В её послужном списке – «бронза» на Азиатских играх 2010 года, а также три медали на Универсиаде 2015 года, проходившей в Кванджу.

В числе последних достижений Дарьи – «золото» на Чемпионате России в женском командном многоборье. Елизарова выступала в одной команде с другой тульской гимнасткой – Ксенией Афанасьевой.

  

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:26 +5
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