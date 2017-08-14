Где в Туле отключат электричество 15 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о проведении плановых работ.
С 9 до 17 часов отключения электроэнергии запланированы по следующим адресам:
- ул. Свободы, 43-57 (нечётн.), 58,
- ул. Л. Толстого, 122, 124, 105,
- ул. Металлургов, 55-а, 49-б, 65-а, 57-а, 59, 63-а, 61-а, 55, 57, 61, 63,
- ул. Приупская, 9-в, 11-б,
- пр-д Металлургов, 4, 6,
- п. Косая Гора: ул. Гагарина, 23, 23-а, 25,
- ул. М. Горького, 32, 36-а, 38-а, 40, 23-б,
- п. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-20,
- ул. Пионерская, 1-20,
- ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- п. Ново-Скуратово: ул. Пугачёва, 1-15 (нечётн.), 2-18 (чётн.),
- ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.),
- ул. Курская, 76-86 (чётн.),
- ул. Комарова, 2-24 (чётн.), 1-19 (нечётн.),
- ул. Вильямса, 1-29-а (нечётн.),
- ул. М. Расковой, 8, 8-а,
- ул. Белинского, 1-39 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Карпинского, 2-40 (чётн.), 1-41 (нечётн.),
- ул. Панфиловцев, 1-23 (нечётн.), 6-28 (чётн.),
- ул. Кутузова, 57, 59,
- ул. Осипенко, 17-23 (нечётн.), 18-24 (чётн.).
- п. Косая Гора: ул. Луговая, 1-13,
- ул. Староникитская, 35-53 (нечётн.), 34-44 (чётн.),
- ул. Колетвинова, 8-23,
- ул. Оборонная, 27,
- ул. Пионерская, 54,
- ул. Войкова, 22-а.
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