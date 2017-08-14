Тульских выпускников приглашают на службу в Следственный комитет
Пройти собеседование на зачисление в кадровый резерв могут все выпускники юридических вузов.
СУ СК России по Тульской области приглашает выпускников юридических вузов, проявляющих интерес к следственной работе, обладающих необходимыми навыками и моральными качествами и способных по состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них обязанности пройти собеседование для зачисления в кадровый резерв.
Попробовать себя в следственной работе, испытать свои силы и возможности, проверить психологическую готовность к напряжённой следственной работе помогает институт общественных помощников. Общественный помощник оказывает техническую, информационную и организационную помощь следователю в его работе, а также готовит проекты документов.
Преимуществом к зачислению в кадровый резерв СУ СК России по Тульской области пользуются лица, осуществляющие полномочия общественного помощника следователя. Подробнее об этой работе можно узнать на официальном сайте ведомства.
Для допуска к работе общественным помощником следователя необходимо предоставить в отдел кадров следующие документы:
- автобиографию,
- копию паспорта,
- копию военного билета или приписного удостоверения,
- справку из учебного заведения с указанием формы и курса обучения, а также сведений об успеваемости,
- характеристику с места учебы,
- две фотографии 3,5*4,5,
- медицинскую справку формы № 086У, справки из психоневрологического и наркологического диспансеров.
Пройти собеседование можно в отделе кадров следственного управления, по адресу: Тула, ул., Свободы, д. 32, кабинет 213, телефон 8(4872)55-51-60.