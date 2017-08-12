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В Туле прошли соревнования по гиревому двоеборью
фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле прошли соревнования по гиревому двоеборью

Сотрудники регионального МЧС заняли призовые места.

В Туле в спортивном комплексе «Динамо» прошли соревнования по гиревому двоеборью среди команд коллективов физической культуры в рамках областной Спартакиады по служебно-прикладным и спортивным видам спорта «Тульское «Динамо 2017».

В лично-командном первенстве состязались более 100 сотрудников органов безопасности и правопорядка нашего региона. Весовые категории разбились на три: до 70 кг, до 85 кг и свыше 85 кг.

Состязания включали толчки двух гирь от груди. Мужчины укрощали спортивные снаряды массой 24 кг.

«Занятия гиревым спортом позволяют достичь высокого уровня физической подготовки, что необходимо для более качественного уровня выполнения профессиональных задач, стоящих перед сотрудниками МЧС России», – подчеркнули в пресс-службе ведомства. 

В весовой категории до 85 кг сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области Евгений Борисов и Максим Садовников заняли 2-е и 3-е места соответственно.

В общекомандном первенстве спортсмены Главного управления заняли 4 место.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 19:03 +4
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