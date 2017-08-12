Для молодых учёных Тульской области создадут специальный портал

фото пресс-службы правительства Тульской области.

11 августа в здании правительства состоялось заседание Совета молодых учёных и специалистов Тульской области. Участники подвели итоги работы в сфере научной и инновационной деятельности в первом полугодии 2017 года.

Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий Ломовцев подчеркнул, что Совет играет большую роль в развитии сотрудничества между высшими учебными заведениями, предприятиями и органами государственной власти в регионе. Реализуемые правительством конкурсы грантов в сфере науки и техники позволили выявить много талантливой молодёжи.

В ходе встречи состоялось обсуждение проекта Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого по созданию портала «Молодые учёные Тульского региона». Проект получил поддержку по итогам конкурса грантов правительства Тульской области в сфере науки и техники 2017 года.

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Совет молодых учёных и специалистов Тульской области был создан как коллегиальный совещательный орган при администрации региона в 2010 году. Основными направлениями его деятельности является выработка рекомендаций для определения региональной политики в сфере науки, образования и молодёжной политики и консолидация усилий молодых учёных и специалистов в разработке актуальных научных проблем и решение приоритетных научных задач. В 2016 году постановлением правительства Тульской области совет был существенно расширен за счёт включения в его состав представителей крупнейших промышленных предприятий региона.