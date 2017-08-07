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В Туле пожарные не могли проехать к горящему дому из-за припаркованных во дворе автомобилей
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Тульской области

В Туле пожарные не могли проехать к горящему дому из-за припаркованных во дворе автомобилей

К счастью, в результате пожара никто не пострадал.

В Туле во время пожара в 12-этажном доме был спасен застрявший в лифте пенсионер. Пожар произошел в одном из домов по улице Вильямса в Пролетарском районе города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Пожар произошел в результате замыкания проводки в электрощитовой на 3-м этаже. Из-за возгорания в доме отключилось электричество, в результате чего остановились лифты. По словам очевидцев, в одном из них в этот момент находился пожилой мужчина с собакой, который оказался заперт в неподвижной кабинке.

Однако в итоге пенсионеру помог выбраться один из жильцов, который услышал крики о помощи.

На место происшествия были направлены шесть пожарных расчетов, автолестницы и специализированная пожарно-спасательная часть, однако из-за припаркованных возле подъездов автомобилей проехать к месту возгорания им долгое время не удавалось. «Пробку» во дворе удалось снять на видео жителям близлежащих домов.

Спасатели вывели из подъезда одного из жильцов, который, по предварительной информации, надышался дымом, пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи. В результате пожара дом остался без электричества, щиток на 3-м этаже практически полностью выгорел.

Автор: Антон Чембуров, сегодня, в 09:41 +4
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