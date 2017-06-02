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В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка
Фото пресс-службы администрации Тулы.

В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка

Ярмарка будет работать по пятницам — с 9.00 до 18.00, по выходным — с 9.00 до 16.00.

В Туле работает сельскохозяйственная ярмарка на улице Советской, 2 (напротив ГКЗ).

Свою продукцию представят крестьянские (фермерские) хозяйства, организации пищевой и перерабатывающей промышленности, индивидуальные предприниматели муниципальных образований области.

На ярмарке будут представлены молочная продукция, овощи, фрукты, мясо птицы, раки, мед, продукция мясоперерабатывающих и хлебопекарных предприятий.

Ярмарка будет работать до конца года в еженедельном режиме: в пятницу — с 9.00 до 18.00, в субботу и воскресенье — с 9.00 до 16.00.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 0
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