Болельщики «Арсенала» требуют увольнения Кирьякова и Аджоева

Фото из архива Myslo.

В редакцию Myslo обратились болельщики тульского «Арсенала». Они попросили опубликовать открытое письмо, которое адресовано губернатору Тульской области Алексею Дюмину, первому заместителю губернатора — председателю регионального правительства Юрию Андрианову и почётному президенту ПФК «Арсенал» Виктору Соколовскому.

Итак, публикуем текст.

- Уважаемые господа! Мы, болельщики ФК «Арсенал», глубоко возмущены высказываниями главного тренера команды г-на Кирьякова С. В. , сделанными им на пресс-конференции после стыкового матча «Арсенал» — «Енисей». Мы в большинстве своем проживаем в Туле и Тульской области много лет и очень любим свой город и свою футбольную команду! Многие из нас болеют за нее не по одному десятку лет!

Как в Туле умеют болеть за свою команду, знает уже вся Россия!

Сегодня же в руководстве нашего любимого клуба оказались случайные люди, которые пришли в наш город и клуб в первую очередь заработать деньги, а не для того, чтобы «встать в один строй» вместе с нами, болельщиками «Арсенала», чтобы стать одной семьёй, единомышленниками, объединить команду для решения высоких задач, которые были озвучены с высоких трибун!

После увольнения Сергея Павлова с поста тренера и прихода г-на Гурама Аджоева нам был навязан тренер Сергей Кирьяков, не имеющий опыта работы с клубами РФПЛ, который тоже много говорил при своем назначении, что знает как, что научит игроков забивать, обвинял во «всех грехах» предыдущее руководство и тренера, в межсезонье поменял половину команды. А в итоге всю вторую половину чемпионата мы балансировали на грани прямого вылета. И то, что «Арсенал» попал в стыки, уже был элемент везения, нам помог «Терек», обыграв «Крылья Советов». Если бы этого не произошло, мы бы уже были в ФНЛ!

На протяжении своей работы в «Арсенале» г-н Кирьяков проявил себя очень слабым специалистом, а игра команды под его руководством смотрелась намного хуже наших основных конкурентов. Хотя по подбору игроков после зимнего перерыва «Арсенал» выглядел гораздо сильнее многих клубов из нижней части таблицы. Те же «Оренбург», «Крылья Советов», «Томь», «Анжи» показывали гораздо более зрелищный футбол, боролись с лидерами чемпионата почти на равных.

Сам же г-н Кирьяков неоднократно на пресс-конференциях допускал нелицеприятные высказывания про арбитров, а также игроков нашей команды, которые всегда были виноваты во всех смертных грехах, вместо того, чтобы взять вину за результаты команды на себя, как это не раз делали наши предыдущие тренеры Дмитрий Аленичев и Сергей Павлов. Они при гораздо меньших бюджетах, создавали из команды сплоченный коллектив, которые вели эти команды вместе с нами, болельщиками, к высоким целям! И была игра, и взаимная любовь игроков к городу и болельщикам и болельщиков к игрокам и тренерам!

С приходом г-д Аджоева и Кирьякова все изменилось только в худшую сторону, не считая появления спонсоров и увеличения бюджета команды.

В последние дни наш город и главный тренер «Арсенала» (из-за своих высказываний) становятся предметом обсуждения и насмешек в интернете на территории России.

Это выглядит не в лучшем свете, что оскорбляет наш город, наш любимый клуб и нас, как его болельщиков. Мы считаем, что г-н Кирьяков, как публичное лицо, допускает оскорбительные выражения в адрес болельщиков тульской команды, а как главный тренер «Арсенала» не соответствует тем задачам, которые были озвучены для команды в перспективе её развития, а его слова (цитата): «Знаю, что в зале есть люди, которые писали петиции, устраивали митинги, рисовали плакаты… Теперь вы можете засунуть их в одно место…», недостойны высокого звания главного тренера команды РФПЛ!

Также мы считаем, что президент ФК «Арсенал» г-н Аджоев, настоявший о назначении главным тренером г-на Кирьякова, должен ответить за принятие данного (по нашему мнению ошибочного) решения, за общую обстановку вокруг команды «Арсенал» и недостойное поведение главного тренера, который по сути публично оскорбил всех нас, а также допустил другие недостойные высказывания в адрес своих коллег (Талалаева и Тихонова).

Просим рассмотреть вопрос недостойного поведения г-на Кирьякова, а также признать работу г-д Кирьякова и Аджоева неудовлетворительной, с заменой президента клуба и главного тренера команды.

Мы считаем, что наш город-герой Тула и наш клуб достойны гораздо большего, чем быть аутсайдерами в РФПЛ, ведь по посещаемости мы заняли шестое место в лиге и это с учётом наличия в лиге четырех клубов из мегаполисов, таких как Москва и Санкт-Петербург! Надеемся на ваше понимание и ваше правильное решение.

А вы что думаете по поводу открытого письма? Согласны с этим? Свои ответы пишите в комментариях!