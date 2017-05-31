В Туле объявляется набор в команду по голболу

Тренер-преподаватель спортивно-реабилитационного центра инвалидов (Тула, ул. Санаторная, д. 5) объявляет набор в женскую и юниорскую команду по голболу. Возраст не ограничен.

Занятия бесплатные. Экипировка выдается.

Занятия проводятся один раз в неделю в ГОУ ДО «Спортивно-реабилитационный центр инвалидов». Игровые тренировки проходят два раза в неделю на базе школы № 51 (ул. Металлургов, 2).

Если хотите заниматься этим видом спорта, звоните по телефону 89509064468, Виктория.

Голбол — паралимпийский вид спорта (игра с мячом) для лиц с нарушением зрения (1,2,3 группы). В России развивается с 2005 года.