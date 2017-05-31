В Суворовском училище прошел турнир по смешанным единоборствам

Фото Федерации смешанных единоборств Тульской области.

28 мая в Тульском суворовском военном училище впервые прошел турнир по смешанным единоборствам ОСЕ «Русский щит-15», который был приурочен к Дню пограничных войск ФСБ России и к Дню ветеранов боевых действий в Тульской области.

Перед открытием мероприятий все гости и зрители могли ознакомиться с территорией и распорядком дня училища.

Турнир собрал 47 спортсменов из Московской, Калужской, Тамбовской, Липецкой, Курской и Тульской областей. Наш регион представляли ребята из Щёкино, Советска, Тулы, Липок, Новомосковска, Киреевска.

Со словами приветствия и поздравления на торжественном открытии соревнований к спортсменам и гостям обратились начальник Суворовского училища полковник Дмитрий Саксеев, помощник сенатора Игоря Панченко, президент Федерации смешанных единоборств «ОСЕ» в Тульской области Алексей Никитин, командир ОСН «Витязь» полковник спецназа, кавалер ордена Мужества, член президиума «Офицеры России» Николай Соловьев, начальник физической подготовки училища Андрей Смыслов и другие почетные гости.

Соревнования проходили в два этапа: в первом приняли участие юные спортсмены -суворовцы, которые показали свое мастерство сначала в боксе, кикбоксинге, а затем и в смешанных единоборствах. Ребята достойно выступили и показали отличные результаты.

Поединки по смешанным единоборствам среди спортсменов 18 лет и старше прошли в формате одного боя. Пары спортсменов составлялись в соответствии с уровнем подготовки.

Большинство призовых мест заняли спортсмены из Тульской области. Тренеры: Илья Герасименко, Павел Турбин, Сергей ­Арбузов, Андрей Рюмшин, Александр Бушин, Алексей Бартули.

Организация и проведение открытого турнира было возложено на тульскую Федерацию по развитию смешанных единоборств «ОСЕ», руководство Суворовского училища и судейский корпус, который возглавил главный судья соревнований Илья Герасименко.