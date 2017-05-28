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Сергей Кирьяков: «У меня заканчивается контракт. Будем обсуждать с руководством дальнейшие планы»
Фото пресс-службы «Арсенала».

Сергей Кирьяков: «У меня заканчивается контракт. Будем обсуждать с руководством дальнейшие планы»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча с «Енисеем».

Тульский «Арсенал» переиграл красноярский «Енисей» со счетом 1:0. Это значит, что наша команда сохранила место в Премьер-лиге на следующий сезон.

Главный тренер оружейников Сергей Кирьяков после матча ответил на вопросы журналистов.

- Всех с победой! Всем мои поздравления: и пессимистам, и оптимистам. Мы решили свою задачу. Сами всё понимаете — об игре говорить нет смысла. Посмотрите как «Оренбург» сегодня играл, а вылетел в ФНЛ.

Спасибо ребятам. Их боевые качества достойны уважения. Многие с травмами играли. Большой привет таким экспертам как Талалаев. Большой привет всем болельщикам, которые рисовали разные плакаты. Пусть засунут их себе в одно место.

— Как команда будет готовиться к следующему сезону?

- У меня заканчивается контракт. Будем обсуждать с руководством дальнейшие планы. Пока ничего не могу сказать.

— Есть ли чёткие сроки подготовки хотя бы? Будет усиление?

- У меня есть предварительный план по подготовке команды к следующему сезону, но последнее слово за руководством. Сейчас мы брали бесплатных игроков. Надеюсь, сейчас уже будут усиления другого характера.

— Какие итоги по проведённому сезону вы можете сделать?

- Подводить итоги я не готов. В голове всё перемешалось: и перелёт в Красноярске, и пропущенные мячи.

— Что скажете своему визави Тихонову, которые обвинил «Арсенал» в прагматичности игры?

- Длинные передачи принесли нам результат, а со стороны Тихонова непрофессионально обсуждать нашу команду. На кону сегодня стояло всё. Мы хотели обезопасить свои ворота. Мы забили сегодня, после чего играли по счёту. Многие игроки устали. Игра забудется, результат останется.

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