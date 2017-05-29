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В Туле задержали наркодилера: видео
Кадр из видео.

В Туле задержали наркодилера: видео

У мужчины изъяли более килограмма метадона.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Сотрудники УМВД России по Тульской области располагали сведениями, что 35-летний безработный ранее судимый мужчина может хранить при себе наркотические средства.

В ходе оперативных мероприятий полицейские выяснили, что подозреваемый может уехать из города на автомобиле в качестве пассажира, имея при себе наркотики. Указанную машину остановили на выезде из города.

При проведении осмотра у подозреваемого изъяли свёрток с порошком белого цвета, похожий на наркотическое средство. Проведённое в экспертно-криминалистическом центре УМВД исследование подтвердило, что это вещество — метадон общим весом 1 кг 91 г.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что в полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228 УК РФ.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:21 0
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