В Плавске пьяный мужчина до смерти забил двоюродного брата

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В Плавске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствием установлено, 6 марта в одной из квартир в Плавске обвиняемый выпивал спиртное со своим 44-летним двоюродным братом. Родственники поссорились, и конфликт перерос в рукоприкладство. Злоумышленник избил своего брата, нанеся множественные удары руками и ногами в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.