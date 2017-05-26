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В Плавске пьяный мужчина до смерти забил двоюродного брата

В Плавске пьяный мужчина до смерти забил двоюродного брата

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

В Плавске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины. Он обвиняется по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Следствием установлено, 6 марта в одной из квартир в Плавске обвиняемый выпивал спиртное со своим 44-летним двоюродным братом. Родственники поссорились, и конфликт перерос в рукоприкладство. Злоумышленник избил своего брата, нанеся множественные удары руками и ногами в область головы и тела. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

В пресс-службе Следственного комитета по Тульской области рассказали, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:52 0
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