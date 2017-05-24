Чтобы не платить алименты, туляк под чужим именем уехал в Германию

В отделе судебных приставов по взысканию алиментных платежей и дознанию по г. Туле находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя задолженности по алиментам на содержание десятилетнего сына. Как уточнили в пресс-службе тульского Управления ФССП, отец задолжал мальчику 574 тысячи рублей.

Довольно долго приставам не удавалось установить местонахождение должника – по месту регистрации он не проживал, с родственниками не общался. Было вынесено постановление об объявлении мужчины в розыск.

Выяснилось, что должник имеет второе гражданство – сирийское. Он въехал на территорию Германии в статусе сирийского беженца и под другим именем. После этого удалось установить адрес и телефон должника в Берлине. От мужчины получено письменное объяснение, розыскное дело прекращено.