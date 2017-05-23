Как получить билеты на матч «Арсенала» с «Енисеем»

ПФК «Арсенал» информирует о билетной программе на стыковой матч с красноярским «Енисеем» за право играть в Премьер-лиге. Первая игра пройдет 25 мая на выезде в 15.30, ответная — 28 мая в 18.00 в Туле.

Тульский клуб принял решение сделать вход на Центральный стадион по бесплатным билетам. Сезонные абонементы действительны.

Ограничение по количеству билетов — в одни руки не более пяти штук.

Время работы касс Центрального стадиона:

23−26 мая: 13.00 — 19.00

27 мая: 12.00 — 18.00

28 мая: 12.00 — 19.00

Также билеты можно получить в клубном магазине ПФК «Арсенал» (кремль, торговые ряды, место № 23, время работы: все дни с 10.00 до 19.00) и тульском фан-шопе (проспект Ленина, 12, время работы: все дни с 10.00 до 21.00).