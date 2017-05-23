В Тульском суворовском училище пройдет турнир по смешанным единоборствам

В Тульском суворовском училище 28 мая состоится традиционный турнир по смешанным единоборствам «Русский щит — 15». К участию допускаются спортсмены от 18 лет. Начало состязаний в 15.00.

Соревнования пройдут в два этапа: в первом примут участие юные спортсмены-суворовцы, а после них на ринг выйдут старшие бойцы не только из нашей области, но и других регионов ЦФО.

Командам необходимо до 25 мая отправить заявки по адресу: magura_1@mail.ru. Место проведения турнира: ул. Рязанская, 25, к.1 (ТулСВУ).

Соревнования проводят Общероссийская организация по развитию смешанных единоборств «ОСЕ» в Тульской области и фонд развития спорта и воспитания молодежи «Возрождение» при поддержке руководства Тульского суворовского военного училища.

Приглашаем всех любителей смешанных единоборств принять участие в мероприятии и поддержать наших спортсменов.