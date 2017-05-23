В Туле наградят лучших библиотекарей

Традиционно в День библиотек вручается главная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек».

Торжественная церемония вручения премии «За большой вклад в развитие тульских библиотек», учрежденная администрацией Тулы, состоится в библиотечно-информационном комплексе на Красноармейском проспекте.

В преддверии праздника библиотекарей поздравят представители администрации города и издательского отдела Тульской епархии.

В рамках мероприятия пройдет церемония награждения лучших работников тульской библиотечной системы.

Традиционно в День библиотек вручается главная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек». Ее получат лучшие библиотекари, чья творческая и просветительская деятельность имеет общественную значимость.

Также будет объявлено имя лауреата премии «Служение через книгу», подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Библиотечный Оскар-2017». Конкурс проводился по следующим номинациям:

«Библиотекарь года»,

«Лучшая библиотечная выставка»,

«Лучшее массовое мероприятие года»,

«Библиотека года»,

«Лучшее клубное объединение».

Музыкальные подарки тульским библиотекарям подготовят лучшие творческие коллективы города.