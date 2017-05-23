новости
новости
Регистрация
В Туле наградят лучших библиотекарей

В Туле наградят лучших библиотекарей

Традиционно в День библиотек вручается главная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек».

Торжественная церемония вручения премии «За большой вклад в развитие тульских библиотек», учрежденная администрацией Тулы, состоится в библиотечно-информационном комплексе на Красноармейском проспекте.

В преддверии праздника библиотекарей поздравят представители администрации города и издательского отдела Тульской епархии.

В рамках мероприятия пройдет церемония награждения лучших работников тульской библиотечной системы.

Традиционно в День библиотек вручается главная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек». Ее получат лучшие библиотекари, чья творческая и просветительская деятельность имеет общественную значимость.

Также будет объявлено имя лауреата премии «Служение через книгу», подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Библиотечный Оскар-2017». Конкурс проводился по следующим номинациям:

  • «Библиотекарь года»,
  • «Лучшая библиотечная выставка»,
  • «Лучшее массовое мероприятие года»,
  • «Библиотека года»,
  • «Лучшее клубное объединение».

Музыкальные подарки тульским библиотекарям подготовят лучшие творческие коллективы города. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:13 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
библиотеки Тулы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульском суворовском училище пройдет турнир по смешанным единоборствам
В Тульском суворовском училище пройдет турнир по смешанным единоборствам
Наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь предлагают ужесточить
Наказание за отказ водителя от проверки на алкоголь предлагают ужесточить
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.