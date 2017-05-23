В Туле наградят лучших библиотекарей
Традиционно в День библиотек вручается главная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек».
Торжественная церемония вручения премии «За большой вклад в развитие тульских библиотек», учрежденная администрацией Тулы, состоится в библиотечно-информационном комплексе на Красноармейском проспекте.
В преддверии праздника библиотекарей поздравят представители администрации города и издательского отдела Тульской епархии.
В рамках мероприятия пройдет церемония награждения лучших работников тульской библиотечной системы.
Традиционно в День библиотек вручается главная премия «За большой вклад в развитие тульских библиотек». Ее получат лучшие библиотекари, чья творческая и просветительская деятельность имеет общественную значимость.
Также будет объявлено имя лауреата премии «Служение через книгу», подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Библиотечный Оскар-2017». Конкурс проводился по следующим номинациям:
- «Библиотекарь года»,
- «Лучшая библиотечная выставка»,
- «Лучшее массовое мероприятие года»,
- «Библиотека года»,
- «Лучшее клубное объединение».
Музыкальные подарки тульским библиотекарям подготовят лучшие творческие коллективы города.