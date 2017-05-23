В Ефремове среди бела дня грабитель отобрал у мужчины телефон

В Ефремове полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник днем на улице открыто похитил мобильный телефон у 40-летнего мужчины.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, полицейским удалось в кратчайшие сроки найти подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый за различные преступления мужчина. У него обнаружено похищенное.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».