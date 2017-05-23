новости
новости
Регистрация
В Ефремове среди бела дня грабитель отобрал у мужчины телефон

В Ефремове среди бела дня грабитель отобрал у мужчины телефон

В полиции возбуждено уголовное дело.

В Ефремове полицейские патрульно-постовой службы задержали подозреваемого в грабеже. По предварительным данным, злоумышленник днем на улице открыто похитил мобильный телефон у 40-летнего мужчины.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, полицейским удалось в кратчайшие сроки найти подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый за различные преступления мужчина. У него обнаружено похищенное.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабёж».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:32 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьЕфремов
Прочее
грабежограблениетелефон

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Смерть тулячки в онкодиспансере: Хирург, проводивший операцию, уволен
Смерть тулячки в онкодиспансере: Хирург, проводивший операцию, уволен
В Тульском суворовском училище пройдет турнир по смешанным единоборствам
В Тульском суворовском училище пройдет турнир по смешанным единоборствам
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.