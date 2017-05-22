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Тулячка Лиза Кошелева завоевала бронзу на Всемирных играх юных соотечественников

Тулячка Лиза Кошелева завоевала бронзу на Всемирных играх юных соотечественников

Спортсменка в командном первенстве добыла также бронзовую медаль.

В Казани прошли III Всемирные игры юных соотечественников. На соревнования съехались около 600 участников из 47 стран. Тулячка Лиза Кошелева выступила в составе сборной России по настольному теннису. В командном и личном первенстве девушка завоевала бронзовые медали.

К слову, одну из наград спортсменка «подарила» себе на день рождения. 18 мая Лизе исполнилось 15 лет.

Тулячка была направлена на Игры по результатам спортивных сборов, прошедших в Москве под руководством Наталии Геннадьевны Лошкаревой.

Мы пообщались с Лизой, чтобы узнать ее впечатления от таких успехов.

– Перед поездкой в Казань я ездила на сборы в Москву на неделю. Там я вывела себя на пик формы и с уверенностью в себе поехала побеждать. Конечно же, сложнее всего было играть в команде, ведь каждое очко, принесенное от игрока команды, важно для победы. Я в команде заняла третье место.

В личном зачете, признаюсь, было легче играть. Здесь уже не так ответственно и играешь для себя. Особенно приятно было играть в свой день рождения — все ходили поздравляли. В личном первенстве заняла тоже третье место.

Эмоций море! Я познакомилась с людьми из разных стран мира: из Голландии, Бельгии, Швеции, Армении. Все очень отзывчивые и добрые. Как-будто весь мир собрался в одном месте.

В дальнейшем я буду дальше тренироваться, большего пока и не хочется, — заявила спортсменка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:27 +4
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