Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В серьезном ДТП на М-2 «Крым» пострадали два человека
Столкнулись ВАЗ-2114 и «Рено Дастер».
22 мая в 14.50 на 177-м км автодороги М-2 «Крым» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114, выезжая с прилегающей территории, врезался в попутный «Рено Дастер».
Обоих водителей госпитализировали. Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Тульской области, личный состав ОП ПСЧ-2 для смыва горюче-смазочных материалов применял ствол «Б».
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