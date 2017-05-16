Футболисты «Амкара» прождали представителей «Арсенала» в аэропорту полтора часа
Представители тульского клуба должны были помочь гостям добраться из Москвы до Тулы.
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов возмутился организацией работы со стороны «Арсенала». Пермская команда прилетела в Москву, откуда должна была уехать в Тулу. Однако представители тульского клуба сильно опоздали.
Ни одна команда в жизни нас так не встречала, как непрофессиональный тульский «Арсенал».
Хотел бы сообщить начальнику тульской команды, что мобильный телефон существует для того, чтобы в него говорить, и если звонят на него, то трубку надо брать, — негодует Маслов.
В официальном твиттере пермяков тоже появилось неприятное сообщение.
Вот оно гостеприимство ''Арсенала''. Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от @pfc_arsenal? pic.twitter.com/1XyzIj2qeG— FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.
Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем. #АрсеналАмкар— FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.
Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу. #АрсеналАмкар— FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.
Руководство «Арсенала» оперативно отреагировала на эту информацию и принесло свои извинения. На официальном сайте канониров появилось такое сообщение:
– ПФК «Арсенал» приносит извинения пермскому «Амкару» за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово.
Автобус встретил «Амкар» с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги. Подобный форс-мажор со стороны ПФК «Арсенал» произошел впервые. На предматчевой тренировке пермяков начальник команды «Арсенал» Евгений Булин лично принесет извинения «Амкару» в связи с возникшей ситуацией.