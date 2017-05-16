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Футболисты «Амкара» прождали представителей «Арсенала» в аэропорту полтора часа
Фото из твиттера ФК "Амкар".

Футболисты «Амкара» прождали представителей «Арсенала» в аэропорту полтора часа

Представители тульского клуба должны были помочь гостям добраться из Москвы до Тулы.

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов возмутился организацией работы со стороны «Арсенала». Пермская команда прилетела в Москву, откуда должна была уехать в Тулу. Однако представители тульского клуба сильно опоздали.

– Мы прилетели в аэропорт «Домодедово», и команда ждет автобус тульского «Арсенала» уже около часа, — говорит Маслов в интервью «Спорт-Экспрессу». — Это уровень организации любительских коллективов. Нам сообщают, что в Москве пробки. Этого не знали? Ок, мы сообщаем — алло, Тула, в Москве пробки! Если все дороги перекрыты, выезжайте ночью.
 

Ни одна команда в жизни нас так не встречала, как непрофессиональный тульский «Арсенал».

Хотел бы сообщить начальнику тульской команды, что мобильный телефон существует для того, чтобы в него говорить, и если звонят на него, то трубку надо брать, — негодует Маслов.

В официальном твиттере пермяков тоже появилось неприятное сообщение.

Руководство «Арсенала» оперативно отреагировала на эту информацию и принесло свои извинения. На официальном сайте канониров появилось такое сообщение:

– ПФК «Арсенал» приносит извинения пермскому «Амкару» за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово.

Автобус встретил «Амкар» с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги. Подобный форс-мажор со стороны ПФК «Арсенал» произошел впервые. На предматчевой тренировке пермяков начальник команды «Арсенал» Евгений Булин лично принесет извинения «Амкару» в связи с возникшей ситуацией.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:23 +2
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