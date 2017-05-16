Футболисты «Амкара» прождали представителей «Арсенала» в аэропорту полтора часа

Фото из твиттера ФК "Амкар".

Представители тульского клуба должны были помочь гостям добраться из Москвы до Тулы.

Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов возмутился организацией работы со стороны «Арсенала». Пермская команда прилетела в Москву, откуда должна была уехать в Тулу. Однако представители тульского клуба сильно опоздали.

– Мы прилетели в аэропорт «Домодедово», и команда ждет автобус тульского «Арсенала» уже около часа, — говорит Маслов в интервью « Спорт-Экспрессу ». — Это уровень организации любительских коллективов. Нам сообщают, что в Москве пробки. Этого не знали? Ок, мы сообщаем — алло, Тула, в Москве пробки! Если все дороги перекрыты, выезжайте ночью.

Ни одна команда в жизни нас так не встречала, как непрофессиональный тульский «Арсенал».

Хотел бы сообщить начальнику тульской команды, что мобильный телефон существует для того, чтобы в него говорить, и если звонят на него, то трубку надо брать, — негодует Маслов.

В официальном твиттере пермяков тоже появилось неприятное сообщение.

Вот оно гостеприимство ''Арсенала''. Пошел второй час ожидания автобуса до Тулы в аэропорту Домодедово. Чего дальше ждать от @pfc_arsenal? pic.twitter.com/1XyzIj2qeG — FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.

Тараканов в супе? Самых шумных номеров в гостинице? Или тренировки в хоккейной коробке? Рано или поздно узнаем. #АрсеналАмкар — FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.

Через 1 час 30 минут автобус прибыл. Все-таки едем в Тулу. #АрсеналАмкар — FC Amkar (@fc_amkar) 16 мая 2017 г.

Руководство «Арсенала» оперативно отреагировала на эту информацию и принесло свои извинения. На официальном сайте канониров появилось такое сообщение:

– ПФК «Арсенал» приносит извинения пермскому «Амкару» за несвоевременную встречу команды в аэропорту Домодедово.

Автобус встретил «Амкар» с опозданием из-за дорожной пробки, вызванной ремонтом дороги. Подобный форс-мажор со стороны ПФК «Арсенал» произошел впервые. На предматчевой тренировке пермяков начальник команды «Арсенал» Евгений Булин лично принесет извинения «Амкару» в связи с возникшей ситуацией.