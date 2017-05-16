Arabeskue и ВИА «Самоцветы» выступят в Тульской области

8 июля 2017 года состоится запуск в Веневском районе фестивальной площадки «Среднерусская возвышенность» и стартует открытие фестивального сезона. Хедлайнерами этого вечера станут популярная немецкая группа Arabeskue и ВИА «Самоцветы» во главе с Юрием Маликовым.

Этот проект претендует стать одним из главных мест культурного семейного времяпрепровождения.

«Среднерусская возвышенность» – это абсолютно новый не только для региона, но и для России в целом проект. Его уникальность в том, что мероприятия здесь будут проходить на постоянной основе и ежегодно на протяжении теплого сезона.

Напомним, в течение всего лета и начала осени по субботам и воскресеньям звезды мировой и российской величины будут давать концерты для гостей фестиваля.

Свое участие в фестивальной программе «Среднерусской возвышенности» уже подтвердили такие звезды, как:

Ace of Base и Secret Service из Швеции,

Eruption,

испанская Baccara,

Riccardo Fogli из Италии,

англоязычный поп-музыкант Haddway,

участница диско-группы «Boney M» Мэйзи Уильямс,

Ottawan E-Starr из Франции,

бывший солист диско-группы «Modern Talking» Томас Андерс.

Также в фестивальной программе планируется выступления и российских звезд, в том числе участников программы «Голос». Подробная программа в настоящее время согласовывается и совсем скоро будет оглашена.

Проект реализуется на территории туристического комплекса «Золотой город» в Веневском районе Тульской области.

О проекте

Фестивальная программа «Среднерусской возвышенности» рассчитана прежде всего на семейную аудиторию. Формат проекта предполагает, что посещение территории этой концертной площадки – прежде всего еженедельное интересное и полезное времяпрепровождение для всей семьи.

«Среднерусская возвышенность» сможет одновременно принять до 20 тысяч человек.

Выступления артистов будут проходить на площади перед входом в туристический комплекс «Золотой город». Там уже построена просторная сцена, и в настоящее время идет ее оборудование современнейшей акустикой и видеомониторами. Совсем рядом расположены места для отдыха, прогулок, обустраиваются торговые ряды и зоны кафе. Зрительные места расположены прямо под открытым небом, при этом концерты будут проходить при любой погоде.