новости
новости
Регистрация
Тульские спортсмены привезли из Москвы три медали
Фото: из архива MySlo

Тульские спортсмены привезли из Москвы три медали

Всероссийские соревнования по велоспорту прошли на треке «Крылатское».

С 25 по 27 апреля в Москве, на велотреке «Крылатское», проходило первенство России по велоспорту среди юниоров в спринтерском омниуме.

В чемпионате приняли участие сильнейшие спортсмены из различных регионов страны. Спортсмены сборной команды Тульской области, в состав которой входят гонщики из школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт», показали отличные результаты.

Ксения Андреева и Дмитрий Нестеров завоевали золотые медали, Александре Дикой досталось «серебро».

 

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:22 +5
Другие статьи по темам
Событие
велоспортпервенство Россиисоревнования по велоспортузолотая медальспринтерский омниум
Место
ТулаМосква

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На майских праздниках в Туле будут работать телефоны «горячих линий»
На майских праздниках в Туле будут работать телефоны «горячих линий»
На тульских улицах выявлено 49 полуразрушенных зданий
На тульских улицах выявлено 49 полуразрушенных зданий
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика