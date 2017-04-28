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Тульские спортсмены привезли из Москвы три медали
Всероссийские соревнования по велоспорту прошли на треке «Крылатское».
С 25 по 27 апреля в Москве, на велотреке «Крылатское», проходило первенство России по велоспорту среди юниоров в спринтерском омниуме.
В чемпионате приняли участие сильнейшие спортсмены из различных регионов страны. Спортсмены сборной команды Тульской области, в состав которой входят гонщики из школы олимпийского резерва «Велосипедный спорт», показали отличные результаты.
Ксения Андреева и Дмитрий Нестеров завоевали золотые медали, Александре Дикой досталось «серебро».
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