На майских праздниках в Туле будут работать телефоны «горячих линий»
Дежурные будут принимать звонки круглосуточно с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.
В каждом территориальном округе Тулы в праздничные дни будут работать телефоны «горячих линий». По этим номерам туляки могут сообщить о каких-либо экстренных ситуациях, получить необходимую справочную и другую информацию.
По указанным номерам дежурные будут круглосуточно принимать звонки жителей в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая:
- Центральный территориальный округ – 31-28-47,
- Советский территориальный округ – 8-920-759-19-80,
- Привокзальный территориальный округ – 24-71-74,
- Зареченский территориальный округ – 47-32-94,
- Пролетарский территориальный округ – 41-73-40 (с 9.00 до 18.00), 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00),
- Телефон ЕДДС – 1391.
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