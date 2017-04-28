На майских праздниках в Туле будут работать телефоны «горячих линий»

Дежурные будут принимать звонки круглосуточно с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая.

В каждом территориальном округе Тулы в праздничные дни будут работать телефоны «горячих линий». По этим номерам туляки могут сообщить о каких-либо экстренных ситуациях, получить необходимую справочную и другую информацию.

По указанным номерам дежурные будут круглосуточно принимать звонки жителей в период с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая: