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На тульских улицах выявлено 49 полуразрушенных зданий
Фото: из архива MySlo

На тульских улицах выявлено 49 полуразрушенных зданий

Привести их в порядок должны собственники. Это предусмотрено действующими правилами благоустройства.

Управление по административно-техническому надзору администрации Тулы проводит работу по приведению фасадов городских домов в надлежащее состояние. Об этом сообщает пресс-служба администрации.

На магистральных и главных улицах есть здания, фасады которых требуют покраски, а также полуразрушенные и ветхие дома, которые должны быть снесены, причём за счёт собственников.

Уже снесено три таких здания по адресам: ул. Оборонная, 43, ул. Староникитская, 79, ул. Кирова, 87. На двух из них работы организовали и провели сами собственники, исполняя требование чиновников.

В планах – работы по адресу: ул. Тимирязева, 68, соответствующее судебное решение об очистке территории земельного участка от остатков здания уже получено. Всего же сотрудниками управления выявлено 49 полуразрушенных зданий на улицах Коминтерна, Ф. Энгельса, Оборонной, Кирова. К. Маркса и других.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 19:51 +3
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