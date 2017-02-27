Матч «Оренбург» — «Арсенал» рассудит арбитр из Балашихи

Весенняя часть РФПЛ для канониров стартует уже в эту субботу, 4 марта.

Первый матч весенней части РФПЛ для тульского «Арсенала» стартует уже в эту субботу, 4 марта. Канониры отправятся на выезд в Оренбург. Игру рассудит арбитр из Балашихи Владимир Сельдяков. Помогать ему будут ассистенты Вячеслав Семенов (Гатчина), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья — Павел Шадыханов (Москва); инспектор — Алексей Спирин (Москва).

Сельдяков судил матчи оружейников несколько раз:

ФНЛ: 13 июля 2013 г. — «Арсенал» — «Сибирь», 2:0, шесть желтых карточек,

ФНЛ: 9 марта 2014 г. — «Арсенал» — «Ангушт», 3:0, три желтые карточки,

ФНЛ: 17 августа 2015 г. — «Шинник» — «Арсенал», 0:4,

ФНЛ: 7 сентября 2015 г. — «Арсенал» — «Тюмень» — 1:2, две желтые карточки,

ФНЛ: 18 апреля 2016 г. — «Волга» — «Арсенал», 1:2, шесть желтых карточек,

Премьер-лига: 1 октября 2016 г. — «Локомотив» — «Арсенал», 1:1, три желтые карточки.

Игра с «Оренбургом» состоится в 14.00. Читайте текстовую трансляцию на Myslo!