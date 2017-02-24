В Туле прошел Кубок области по классическому жиму лежа

23 февраля в Туле в спортивном зале ДЮСШ «Юность» состоялся Кубок области по классическому жиму лежа. В турнире приняли участие более 80 сильнейших спортсменов из нашего региона.

В абсолютном зачете победителем среди мужчин стал Юрий Бельков, он выжал штангу весом 222,5 кг в весовой категории до 105 кг. Второе место занял Антон Репин — 210 кг в весовой категории до 105 кг. Третье место у Георгия Юрьева, его результат в жиме лежа — 225 кг в весовой категории свыше 120 кг.

Среди юношей победителем стал Дмитрий Давыдов, он выжал штангу весом 145 кг в весовой категории до 93 кг. Второе место у Сергея Демьянова — 127,5 кг в весовой категории до 83 кг. Третьим стал Денис Семёнов, его результат — 110 кг в весовой категории до 66 кг.