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В Тульской области мужчина обокрал дачный дом

В Тульской области мужчина обокрал дачный дом

Оттуда он вынес нетбук, парфюмерию и детские игрушки.

В дежурную часть отделения полиции по Заокскому району с заявлением обратилась 32-летняя женщина. Она сообщила, что из принадлежащего ей дачного дома, расположенного в СНТ «Ясные холмы» около деревни Выдумки, неизвестный украл нетбук, парфюмерию и детские игрушки. Общий ущерб составил 18 тысяч 600 рублей.

Кража была совершена путем отжатия пластикового окна. При проведении оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка установлен безработный 28-летний мужчина. При проведении обыска похищенное имущество было обнаружено и изъято.

В настоящее время в полиции устанавливаются обстоятельства преступной деятельности задержанного, а также его причастность к совершению подобных противоправных деяний на территории Заокского и других районов области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:30 0
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