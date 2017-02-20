новости
новости
Регистрация
Тульские боксеры завоевали серебряные медали в Белоруссии
Фото Федерации бокса Тульской области.

Тульские боксеры завоевали серебряные медали в Белоруссии

Поздравляем наших спортсменов!

В Могилеве состоялся восьмой международный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера Белоруссии Генриха Ривкина. На соревнования отправились тульские боксеры.

Наши спортсмены завоевали две серебряные медали.

В категории до 56 кг второе место занял узловчанин Ансор Султанбеков, а в весе до 91 кг — Виталий Захаров. Возглавлял тульскую делегацию Василий Панфёров.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:33 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
боксерыспортсменыбокс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы коммунальщики поставили мусорные баки на детской площадке
В центре Тулы коммунальщики поставили мусорные баки на детской площадке
Ночью в Пролетарском округе злоумышленник напал на туляка
Ночью в Пролетарском округе злоумышленник напал на туляка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика