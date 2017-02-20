Фото Федерации бокса Тульской области.
Тульские боксеры завоевали серебряные медали в Белоруссии
Поздравляем наших спортсменов!
В Могилеве состоялся восьмой международный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера Белоруссии Генриха Ривкина. На соревнования отправились тульские боксеры.
Наши спортсмены завоевали две серебряные медали.
В категории до 56 кг второе место занял узловчанин Ансор Султанбеков, а в весе до 91 кг — Виталий Захаров. Возглавлял тульскую делегацию Василий Панфёров.
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