Тульские боксеры завоевали серебряные медали в Белоруссии

Фото Федерации бокса Тульской области.

В Могилеве состоялся восьмой международный турнир, посвященный памяти заслуженного тренера Белоруссии Генриха Ривкина. На соревнования отправились тульские боксеры.

Наши спортсмены завоевали две серебряные медали.

В категории до 56 кг второе место занял узловчанин Ансор Султанбеков, а в весе до 91 кг — Виталий Захаров. Возглавлял тульскую делегацию Василий Панфёров.