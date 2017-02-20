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Ночью в Пролетарском округе злоумышленник напал на туляка

Ночью в Пролетарском округе злоумышленник напал на туляка

Преступник избил свою жертву и отобрал мобильный телефон.

Тульские полицейские раскрыли уличный разбой. Жертвой преступления стал 48-летний мужчина. По предварительным данным, ночью на улице около одного из домов в Пролетарском округе на туляка напал неизвестный.

Преступник избил свою жертву и отобрал мобильный телефон. Ущерб потерпевшему составил 15 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 21-летний туляк. Он уже признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:08 0
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