Ночью в Пролетарском округе злоумышленник напал на туляка

Преступник избил свою жертву и отобрал мобильный телефон.

Тульские полицейские раскрыли уличный разбой. Жертвой преступления стал 48-летний мужчина. По предварительным данным, ночью на улице около одного из домов в Пролетарском округе на туляка напал неизвестный.

Преступник избил свою жертву и отобрал мобильный телефон. Ущерб потерпевшему составил 15 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался 21-летний туляк. Он уже признался в содеянном. В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».