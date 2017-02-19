новости
новости
Регистрация
«Арсенал» сыграл вничью с «Пахтакором»
Фото пресс-службы "Арсенала".

«Арсенал» сыграл вничью с «Пахтакором»

Матч завершился со счетом 0:0.

18 февраля «Арсенал» сыграл первый контрольный матч на заключительном третьем сборе в Турции. Соперником канониров стал «Пахтакор» из Узбекистана. В этой игре дебютировали два новичка оружейников — замбиец Сунзу занял место в центре обороны, а болгарин Александров сыграл на позиции левого хавбека.

Несмотря на то, что «Арсенал» владел преимуществом, открыть счет в матче никто не смог. В итоге на табло 0:0. Это был шестой поединок канониров за время турецких сборов. Четыре игры завершились с ничейным результатом.

«Арсенал» — «Пахтакор» Узбекистан — 0:0

«Арсенал»: Габулов, Хагуш (Ершов, 78), Иванов, Сунзу, Вергара, Беляев, Бурмистров (Власов, 78), Боурчану (Стеклов, 55), Горбатенко, Александров (Аджоев, 84), Расич (Шевченко, 67).

«Пахтакор»: Лобанов, Хашимов, Исматуллаев, Ораховац, Андреев, Каримов (Нуруллаев, 47; Авилов, 78), А. Ахмедов, Урунов (Хакимов, 43), Алиджанов (Юсупов, 37), Искандаров, Сергеев (Ибрагимов, 89).

Предупреждения: Сунзу (13), Лобанов (41), Каримов (41), Расич (41), Горбатенко (55), Стеклов (79).

Удаление: Каримов (47) — вторая желтая карточка.

Сюжет: Арсенал
Новичок «Арсенала» Александров: «Хочу помочь команде сохранить место среди лучших клубов России»
Спорт
Новичок «Арсенала» Александров: «Хочу помочь команде сохранить место среди лучших клубов России»
17 февраля, в 09:24, 10 428 1
Официально: Михаил Александров — игрок «Арсенала»
Спорт
Официально: Михаил Александров — игрок «Арсенала»
16 февраля, в 09:45, 12 579 3
«Арсенал» начал третьи сборы в Турции
Спорт
«Арсенал» начал третьи сборы в Турции
15 февраля, в 09:27, 16 514 2
Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в этом сезоне
Спорт
Илья Максимов не сыграет за «Арсенал» в этом сезоне
10 февраля, в 13:26, 5 801 1
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналсборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

YouTube прекратит показ 30-секундных рекламных роликов
YouTube прекратит показ 30-секундных рекламных роликов
Падение сосульки на голову женщине в Алексине: возбуждено уголовное дело
Падение сосульки на голову женщине в Алексине: возбуждено уголовное дело
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика