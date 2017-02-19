«Арсенал» сыграл вничью с «Пахтакором»

Фото пресс-службы "Арсенала".

18 февраля «Арсенал» сыграл первый контрольный матч на заключительном третьем сборе в Турции. Соперником канониров стал «Пахтакор» из Узбекистана. В этой игре дебютировали два новичка оружейников — замбиец Сунзу занял место в центре обороны, а болгарин Александров сыграл на позиции левого хавбека.

Несмотря на то, что «Арсенал» владел преимуществом, открыть счет в матче никто не смог. В итоге на табло 0:0. Это был шестой поединок канониров за время турецких сборов. Четыре игры завершились с ничейным результатом.

«Арсенал» — «Пахтакор» Узбекистан — 0:0

«Арсенал»: Габулов, Хагуш (Ершов, 78), Иванов, Сунзу, Вергара, Беляев, Бурмистров (Власов, 78), Боурчану (Стеклов, 55), Горбатенко, Александров (Аджоев, 84), Расич (Шевченко, 67).

«Пахтакор»: Лобанов, Хашимов, Исматуллаев, Ораховац, Андреев, Каримов (Нуруллаев, 47; Авилов, 78), А. Ахмедов, Урунов (Хакимов, 43), Алиджанов (Юсупов, 37), Искандаров, Сергеев (Ибрагимов, 89).

Предупреждения: Сунзу (13), Лобанов (41), Каримов (41), Расич (41), Горбатенко (55), Стеклов (79).

Удаление: Каримов (47) — вторая желтая карточка.