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Тульский конькобежец завоевал медали на соревнованиях в Германии

Тульский конькобежец завоевал медали на соревнованиях в Германии

Артём Золотарёв занял второе место в командной гонке и третье — в забеге на 500 метров.

Спортсмен-инструктор тульской СДЮСШОР «Дельфин» Артём Золотарёв завоевал две медали на заключительном этапе по конькобежному спорту среди мужчин до 23 лет. Соревнования проходили в немецком Эрфурте.

Тульский спортсмен в составе сборной России занял второе место в командной гонке и с результатом 36,01 секунды стал третьим в забеге на 500 метров.

В общем зачете Кубка мира Артём Золотарёв на пятисотметровке также стал обладателем бронзовой медали.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:12 +2
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