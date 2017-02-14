Тульский конькобежец завоевал медали на соревнованиях в Германии

Артём Золотарёв занял второе место в командной гонке и третье — в забеге на 500 метров.

Спортсмен-инструктор тульской СДЮСШОР «Дельфин» Артём Золотарёв завоевал две медали на заключительном этапе по конькобежному спорту среди мужчин до 23 лет. Соревнования проходили в немецком Эрфурте.

Тульский спортсмен в составе сборной России занял второе место в командной гонке и с результатом 36,01 секунды стал третьим в забеге на 500 метров.

В общем зачете Кубка мира Артём Золотарёв на пятисотметровке также стал обладателем бронзовой медали.